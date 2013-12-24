«Спартак-Приморье» подал заявку на вступление в Единую Лигу ВТБ

«Спартак-Приморье» из Владивостока подал заявку на вступление в Единую лигу ВТБ. Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на спортивного директора клуба Романа Булганина.

Напомним, что Совет Единой Лиги ВТБ, где будет рассматриваться состав участников следующего сезона, пройдет 20 июля в Москве. «Спартак-Приморье» в последний раз играл в высшем дивизионе российского баскетбола в сезоне-2012/2013. Тогда команда заняла десятое место в чемпионате Профессиональной баскетбольной лиги. В Единой Лиге ВТБ приморцы не играли ни разу.

В минувшем сезоне в Единой Лиге ВТБ играли 13 команд из пяти разных стран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]