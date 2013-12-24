«Спартак-Приморье» подал заявку на вступление в Единую Лигу ВТБ
«Спартак-Приморье» из Владивостока подал заявку на вступление в Единую лигу ВТБ. Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на спортивного директора клуба Романа Булганина.
Напомним, что Совет Единой Лиги ВТБ, где будет рассматриваться состав участников следующего сезона, пройдет 20 июля в Москве. «Спартак-Приморье» в последний раз играл в высшем дивизионе российского баскетбола в сезоне-2012/2013. Тогда команда заняла десятое место в чемпионате Профессиональной баскетбольной лиги. В Единой Лиге ВТБ приморцы не играли ни разу.
В минувшем сезоне в Единой Лиге ВТБ играли 13 команд из пяти разных стран.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.05.2018 "Спартак-Приморье" будет проситься в Единую лигу ВТБ
-
11.02.2015 Школа приморского баскетбола готовит игроков для всего мира
-
19.01.2015 «Спартак-Приморье» начнет второй круг регулярного чемпионата Суперлиги домашним матчем с лидером Суперлиги
-
13.10.2014 Защитник «Енисея» Леонид Никитенко перешел в приморский «Спартак»
-
12.10.2014 Леонид Никитенко – игрок «Спартака-Приморье»
-
24.12.2013 «Спартак-Приморье» одержал пять побед в пяти матчах
Добавить комментарий