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«Спартак-Приморье» подал заявку на вступление в Единую Лигу ВТБ

«Спартак-Приморье» подал заявку на вступление в Единую Лигу ВТБ

«Спартак-Приморье» из Владивостока подал заявку на вступление в Единую лигу ВТБ. Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на спортивного директора клуба Романа Булганина.

Напомним, что Совет Единой Лиги ВТБ, где будет рассматриваться состав участников следующего сезона, пройдет 20 июля в Москве. «Спартак-Приморье» в последний раз играл в высшем дивизионе российского баскетбола в сезоне-2012/2013. Тогда команда заняла десятое место в чемпионате Профессиональной баскетбольной лиги. В Единой Лиге ВТБ приморцы не играли ни разу.

В минувшем сезоне в Единой Лиге ВТБ играли 13 команд из пяти разных стран.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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