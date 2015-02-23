Около аэропорта Владивосток построят гостиницу международного уровня
На эти цели будут направлены всю чистую прибыль, полученную от работы международного аэропорта Владивосток (МАВ) в 2017 году. Такое решение было принято в ходе общем собрании акционеров МАВ.
На нем был утвержден годовой отчет, бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества по результатам 2017 года. Решено чистую прибыль в размере 59,5 млн руб. между акционерами не распределять, дивиденды не начислять. Эти средства будут оставлены в распоряжении предприятия и направлены на финансирование его инвестиционной программы.
Ранее компания представила концепцию развития приаэропортовой инфраструктуры. В частности, важным проектом на 2019–2021 гг. является строительство гостиничного комплекса, соответствующего международным стандартам, и других объектов коммерческой недвижимости. В 2017 году аэропорт приступил к выкупу земельных участков, прилегающих к привокзальной площади и необходимых для реализации инвестпрограммы. В этом году запланировано проектирование.
Международный аэропорт Владивосток является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2017 году его услугами воспользовались почти 2,2 млн человек. В январе – июне 2018 года предприятие обслужило более 1,1 млн человек – на 18% больше, чем за прошлогодний период. Сегодня маршрутная сеть аэропорта насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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