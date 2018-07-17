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На Шаморе обнаружена опасная находка (фото)

На Шаморе обнаружена опасная находка (фото)

15 июля во время купания в бухте Лазурная (Шамора) в пригороде Владивостока пострадал мужчина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Приморье онлайн.

Мужчина получил ранение, зацепившись за неизвестный острый подводный объект. Скорей всего, отдыхающий пострадал от контакта с куском ржавого железа,находившегося на дне.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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