На Шаморе обнаружена опасная находка (фото)
15 июля во время купания в бухте Лазурная (Шамора) в пригороде Владивостока пострадал мужчина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Приморье онлайн.
Мужчина получил ранение, зацепившись за неизвестный острый подводный объект. Скорей всего, отдыхающий пострадал от контакта с куском ржавого железа,находившегося на дне.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.07.2016 На Шаморе сгорела шашлычная «У Вагана»
-
23.08.2016 Во Владивостоке в бухте Патрокл утонул отдыхающий
-
20.06.2017 Крупная акула обнаружена в акватории бухты Шамора во Владивостоке(видео)
-
27.07.2015 На о.Русский пропал отдыхающий
-
19.08.2016 Во Владивостоке на о. Русский утонул отдыхающий
-
29.07.2014 На акватории близ Шаморы зафиксирован массовый сброс нефтепродуктов
Добавить комментарий