На Шаморе обнаружена опасная находка (фото)

15 июля во время купания в бухте Лазурная (Шамора) в пригороде Владивостока пострадал мужчина, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @Приморье онлайн.

Мужчина получил ранение, зацепившись за неизвестный острый подводный объект. Скорей всего, отдыхающий пострадал от контакта с куском ржавого железа,находившегося на дне.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]