Курс развития Приморского края будут определять сами его жители. В минувшие выходные Андрей Тарасенко провел встречу с жителями нескольких районов края и узнал, какие вопросы сейчас больше всего волнуют приморцев. Подробности — в следующем сюжете.

Первая встреча Андрея Тарасенко со сторонниками — и множество вопросов от представителей всех районов Приморского края. О личной жизни и семье, о развитии спорта и промышленности в крае. Многих интересовал вопрос перспектив для приморской молодежи.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья: «Молодежь наша хочет остаться, но мы ей условия не можем создать. Поэтому сегодня будем строить жилье, это в первую очередь. Когда будет жилье и хорошие условия работы, мы дальше двинемся».

На ближайшие пять лет уже сформированы стратегические задачи. Главная из них — повысить качество жизни приморцев: поднять платежеспособность, улучшить жилищные условия и доступность социальных услуг, дать людям работу, отремонтировать дороги. Работа по многим из этих пунктов уже ведется. О проблемах края Андрей Тарасенко узнает из первых уст. Выезжая в разные города и районы Приморья, глава региона обязательно встречается с местными жителями.

Вероника Ильина, жительница Хасанского района: «Люди ждут перемен в первую очередь. Не зря говорится, что курс — это развитие Приморского края. Хасанский район — один из перспективных районов, который очень рассчитывает на серьезное вливание и федерального центра и краевого центра».

Коснулись и проблемы прописки для детей-сирот. После выпуска из детских домов этой категории граждан приходилось работать не официально, так как закон не позволял их прописывать. Андрей Тарасенко решил этот вопрос на встрече с президентом Российской Федерации.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья: «Буквально на днях мы будем прописывать их при тех школах-интернатах, откуда они вышли».

Решился вопрос и с жильем.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморья: «Мы выпускаем сертификаты, даем ребенку, который не продается. Чтобы они могли соединить, если покупает двухкомнатную, то государство оплачивает ту часть, которую мы ему обязаны дать».

На встрече присутствовал Владимир Пучков, экс-глава МЧС России. С Приморьем он знаком хорошо. Еще в 2016-ом министр боролся с последствиями тайфуна «Лайонрок».

Владимир Пучков, экс-глава МЧС России: «Все мы должны отработать в ходе не только предвыборной кампании, включая потенциал всех жителей, но и дальше, реализуя те планы, программы от всех нас, кто сидит в этом зале и все, кто примет участие 9 сентября, придя на избирательный участок, в развитии Приморского края».

На основе оценок жителей сформируют приоритетные проекты развития края. Именно они в последующем будут предложены как основа для исполнения майских Указов Президента.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]