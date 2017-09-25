Рубрика «Мнение»: Александр Васильев: «Выставка «Кино и мода» заворожит публику!»
Рубрика «Мнение»: Александр Васильев, историк моды, театральный художник, писатель, почетный член Российской Академии художеств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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