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Жители поселка Лучегорск едва не остались без водоснабжения

Жители поселка Лучегорск едва не остались без водоснабжения

Фото: ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

14 июля из-за сильных проливных дождей на насосной станции в посёлке Лучегорск произошло переполнение приемного резервуара сточными водами и возникла угроза затопления насосных двигателей в машинном отделении станции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Работники 56 пожарной части оказали помощь работникам ЖКУ. Специалисты откачали воду при помощи пожарной автотехники. Таким образом предотвращена угроза возникновения аварийной ситуации на станции из-за которой могла быть загрязнена вода, жители поселка могли остаться без живительной влаги на неопределенное время.

Администрация Пожарского района, ЗАО ЖКУ и лично глава Лучегорского городского поселения Владимир Козак выразил благодарность руководству и работникам 23 отряда противопожарной службы по охране Пожарского района за своевременно оказанную помощь жителям поселка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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