«Вести: Приморье. Интервью»: Ученые не зря бьют тревогу — изменение климата несет необратимые последствия
«Вести: Приморье. Интервью» с Татьяной Виткиной, заведующей лабораторией медицинской экологии и рекреационных ресурсов НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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