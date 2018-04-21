Парень из Владивостока взял в жены королеву "фитнес-бикини" (фото)
25-летний Илья Гречушкин из Владивостока женился на фитнес-модели с мировой известностью Алисе Титовой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на издание "Новый Омск". Торжественная церемония заключения брака состоялась 15 июля в Таиланде. На свадьбу у моря были приглашены близкие люди молодых.
Девушка является всемирно известной бодибилдершей. В ее копилке – титулы WNBF (World Natural Bodybuilding Federation) Bikini Fitness Champ of China, WNBF Booty Building Champ of China. Красотка уже больше семи лет живет в Пекине.
Пара выбрала два превалирующих цвета оформления торжества: белый и синий. Церемония прошла под аркой, установленной на берегу моря.
Немножко фото после нашей регистрации брака☺️ Сумасшедший, но прекрасный день! Не смотря на то, что после регистрации мы разбежались по работам, девочки @alena.m.v @vndizzy успели устроить нам маленький утренний праздник с шампанским, бокалами для молодоженов, букетиком невесты и фотосессией ☺️😄 обожаю вас, родные мои, спасибо за то, что вы у нас есть!😘 #justmarried
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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