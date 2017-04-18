Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:52
  0

Шестеро медвежат отправятся с Дальнего Востока в Южную Корею для участия в международном проекте

Шестеро медвежат отправятся с Дальнего Востока в Южную Корею для участия в международном проекте

Фото: РИА Новости

Шестеро медвежат, спасенных на Дальнем Востоке, отправятся в Южную Корею для участия в междугородной программе по реинтродукции медведей.

Сейчас в центр «Утес» в Хабаровском крае к поездке готовят четверых косолапых, которых спасли на Дальнем Востоке России. Также в программу по реинтродукции попали и двое медвежат, которых выходили в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Приморье.

Все шестеро малышей – сироты. Они получат шанс на свободную жизнь и станут участниками программы разведения медведя в Корейском центре восстановления редких видов. Дату отправки медведей в Корею определят на уровне властей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

На сегодняшний день в «Утес» переехали самки медведя Панцуйка из Приморья и Бурея, спасенная в Амурской области.

Министерство природных ресурсов РФ начало реализацию российско-корейского проекта по реинтродукции медведей в Южной Корее, а департаменты охотнадзора Приморского и Хабаровского краев для участия в программе выбрали медвежат, которых выхаживали в Приморье. Из «Утеса» зверей отправят в Южную Корею. Ожидается, что медведи будут восстанавливать численность видов там, где их практически не осталось в дикой природе.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря