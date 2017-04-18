Шестеро медвежат отправятся с Дальнего Востока в Южную Корею для участия в международном проекте
Шестеро медвежат, спасенных на Дальнем Востоке, отправятся в Южную Корею для участия в междугородной программе по реинтродукции медведей.
Сейчас в центр «Утес» в Хабаровском крае к поездке готовят четверых косолапых, которых спасли на Дальнем Востоке России. Также в программу по реинтродукции попали и двое медвежат, которых выходили в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Приморье.
Все шестеро малышей – сироты. Они получат шанс на свободную жизнь и станут участниками программы разведения медведя в Корейском центре восстановления редких видов. Дату отправки медведей в Корею определят на уровне властей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.
На сегодняшний день в «Утес» переехали самки медведя Панцуйка из Приморья и Бурея, спасенная в Амурской области.
Министерство природных ресурсов РФ начало реализацию российско-корейского проекта по реинтродукции медведей в Южной Корее, а департаменты охотнадзора Приморского и Хабаровского краев для участия в программе выбрали медвежат, которых выхаживали в Приморье. Из «Утеса» зверей отправят в Южную Корею. Ожидается, что медведи будут восстанавливать численность видов там, где их практически не осталось в дикой природе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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