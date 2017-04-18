Шестеро медвежат отправятся с Дальнего Востока в Южную Корею для участия в международном проекте

Шестеро медвежат, спасенных на Дальнем Востоке, отправятся в Южную Корею для участия в междугородной программе по реинтродукции медведей.

Сейчас в центр «Утес» в Хабаровском крае к поездке готовят четверых косолапых, которых спасли на Дальнем Востоке России. Также в программу по реинтродукции попали и двое медвежат, которых выходили в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Приморье.

Все шестеро малышей – сироты. Они получат шанс на свободную жизнь и станут участниками программы разведения медведя в Корейском центре восстановления редких видов. Дату отправки медведей в Корею определят на уровне властей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

На сегодняшний день в «Утес» переехали самки медведя Панцуйка из Приморья и Бурея, спасенная в Амурской области.

Министерство природных ресурсов РФ начало реализацию российско-корейского проекта по реинтродукции медведей в Южной Корее, а департаменты охотнадзора Приморского и Хабаровского краев для участия в программе выбрали медвежат, которых выхаживали в Приморье. Из «Утеса» зверей отправят в Южную Корею. Ожидается, что медведи будут восстанавливать численность видов там, где их практически не осталось в дикой природе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]