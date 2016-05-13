Глава города Артема встретился с жителями и рассказал о грандиозных планах. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Артемовцам подарят обновленный Дворец и вернут речку Озерные Ключи. Архитектурные и рекреационные объекты округа ждет грандиозная реконструкция. Об этом глава города заявил на встрече с жителями. В списке вопросов также: ремонт дорог, новые классы для школьников, благоустройство придомовых территорий. Сегодня город успешно реализует сразу несколько федеральных и краевых программ. О перспективах и результатах работы — в следующем сюжете.
За две недели — сотни слушателей, десятки вопросов, встречи по всем территориям округа. Финальная - в центре Артема, под сводами колонн паркетного зала Дворца культуры . Место не случайно. Это здание — жемчужина города, и оно же — первым пунктом в докладе главы. Архитектурный памятник ждет небывалая по размаху реконструкция.
Еще один грандиозный ремонт, но уже в школьных стенах. Старейшее учебное заведение города 1 сентября встретит в лианах строительных лесов. На капитальный ремонт школы № 1 выделено 38 миллионов рублей.
Город стремительно обновляет фасад и трассы. Что в приоритете — решают в том числе и сами жители. Артем в списке лидеров по реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На их ремонт из бюджетов разного уровня в этом году выделено 160 миллионов. Это километры нового дорожного полотна.
Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «Это в первую очередь, участки с автобусным движением и территории, где больше жителей проживает. Но хочу сказать, что у нас есть еще желание и возможность расширять и новые дороги».
Без внимания не остаются и неудобные вопросы. Нехватка энергообеспечения, кадровый голод в детской медицине. Уже сегодня власти города держат на контроле проблемные моменты. От больших проектов — к бытовым вопросам. Встреча в режиме открытого микрофона.
- Что с ремонтом крыши по Фрунзе, 71/2?
- На 2018-ый 29 домов запланировано. Вы — 27-ые.
Маргарита Шарафутдинова, жительница г. Артема: «Меня интересовала программа расселения из ветхого жилья. Видим, что многоэтажки растут, новое жилье появляется. Глава уверил, что программа и дальше работает».
Но главную интригу — долгожданную для горожан новость — раскрывают только в конце.
- Первым вам говорю. Мы рассматриваем возможность реконструкции берега речка Озерная ключи. Это федеральная программа.
Пока на стадии проекта. Но в верстке бюджета на будущий год новую статью расходов тоже учтут. Власти Артема надеются: в ближайшем будущем у города появится красивая набережная.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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