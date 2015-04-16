Трое жителей Ольгинского района предстанут перед судом за дерзкое нападение на таксиста
По версии следствия, фигуранты, находясь в п. Тимофеевка в состоянии алкогольного опьянения, договорились напасть на таксиста и убить его, чтобы угнать его автомобиль и доехать на нем в г. Уссурийск. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Реализуя задуманное, они вызвали такси. В процессе поездки один из фигурантов ударил водителя ножом в шею, повредив трахею, остальные стали наносить удары металлическим прутом по голове и телу.
В попытке сохранить себе жизнь потерпевший сообщил нападавшим ложные сведения о том, что на его банковской карте имеется большая сумма денег.
Удерживая жертву на заднем сиденье автомобиля, злоумышленники приехали в пос. Кавалерово, чтобы обналичить денежные средства в банкомате. Проезжая по оживленной улице, выбрав удобный момент, потерпевший выпрыгнул из салона движущегося автомобиля. Прохожие доставили мужчину в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Нападавшие задержаны.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Кавалеровский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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