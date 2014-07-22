Спасатели следят за обстановкой в Приморье, где прогнозируются сильные дожди
По состоянию на 08.00 17 июля 2018 года прогноз выпадения осадков на территории Приморья оправдался частично. Специалисты МЧС постоянно мониторят обстановку, складывающейся в связи с прохождением фронтальных разделов по территории края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
На данный момент в центральных и юго-восточных районах края идёт дождь, ветер юго-западный. Максимальное количество выпавших осадков за 12 часов: в Арсеньевском городском округе – 39 мм, в Спасском муниципальном районе – 24 мм, в Чугуевском муниципальном районе, в Яковлевском муниципальном районе – 23 мм, в Уссурийском городском округе – 22 мм в Хорольском муниципальном районе – 20 мм.
Проезд по автодорогам края осуществляется без ограничений, нарушений в электроснабжении нет, аэропорт, ж/д работают в штатном режиме. Происшествий на социально значимых объектах не произошло.
Напомним, в связи с обострением фронтальных разделов утром и днём 17 июля, ночью 18 июля в центральной части Приморского края ожидаются сильные дожди (от 15 – 45 мм за 12 часов), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с. На реках края ожидается формирование паводков высотой подъема уровня воды преимущественно на 0,6 – 1,7 м. на отдельных участках с выходом воды из берегов. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъёмы уровня воды на 1,3-2,0 м в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог, создаётся угроза безопасности низководных мостов и дамб.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов. Туристам также необходимо временно воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками, отдыхающим на побережье свернуть палаточные лагеря, владельцам маломерных судов не выходить на акваторию на период действия предупреждения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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