Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:29
  0

Спасатели следят за обстановкой в Приморье, где прогнозируются сильные дожди

Спасатели следят за обстановкой в Приморье, где прогнозируются сильные дожди

Фото: Tumix.ru

По состоянию на 08.00 17 июля 2018 года прогноз выпадения осадков на территории Приморья оправдался частично.  Специалисты МЧС постоянно мониторят обстановку, складывающейся в связи с прохождением фронтальных разделов по территории края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

На данный момент в центральных и юго-восточных районах края идёт дождь, ветер юго-западный. Максимальное количество выпавших осадков за 12 часов: в Арсеньевском городском округе –  39 мм,  в Спасском муниципальном районе –  24 мм, в Чугуевском муниципальном районе, в Яковлевском муниципальном районе – 23 мм, в Уссурийском городском округе –  22 мм в Хорольском муниципальном районе – 20 мм.

Проезд по автодорогам края осуществляется без ограничений, нарушений в электроснабжении нет, аэропорт, ж/д работают в штатном режиме. Происшествий на социально значимых объектах не произошло.

Напомним, в связи с обострением фронтальных разделов утром и днём 17 июля, ночью 18 июля в центральной части Приморского края ожидаются сильные дожди (от 15 – 45 мм за 12 часов), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее) и сильные ливни с грозами (30 мм и более за 1 час и менее). При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с. На реках края ожидается формирование паводков высотой подъема уровня воды преимущественно на 0,6 – 1,7 м. на отдельных участках с выходом воды из берегов. Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъёмы уровня воды на 1,3-2,0 м в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог, создаётся угроза безопасности низководных мостов и дамб.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и неблагоприятных погодных условий принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов. Туристам также необходимо временно воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками, отдыхающим на побережье свернуть палаточные лагеря, владельцам маломерных судов не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря