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«Вести: Приморье»: Журналисты присмотрелись к новичкам «Адмирала»

Игра и общение в рамках одной встречи. Хоккеисты «Адмирала» пригласили на домашнюю арену журналистов. Во-первых, чтобы те смогли понаблюдать за процессом тренировки спортсменов. Состав приморской команды обновился и надо присмотреться к новичкам приморского льда. После игроки и тренеры ответят на вопросы о новом сезоне. Подробнее об этом в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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