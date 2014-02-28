«Вести: Приморье»: Журналисты присмотрелись к новичкам «Адмирала»
Игра и общение в рамках одной встречи. Хоккеисты «Адмирала» пригласили на домашнюю арену журналистов. Во-первых, чтобы те смогли понаблюдать за процессом тренировки спортсменов. Состав приморской команды обновился и надо присмотреться к новичкам приморского льда. После игроки и тренеры ответят на вопросы о новом сезоне. Подробнее об этом в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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