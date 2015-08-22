Котельная в г. Спасске отключена от электроснабжения за миллионные долги

По состоянию на начало июля 2018 года компания ООО «Спасскэнергия» - арендатор муниципальной электрокотельной №6, которая отапливает 15 домов в г. Спасске-Дальнем, накопила задолженность более 13 млн рублей перед Дальэнергосбытом (филиал ПАО «ДЭК»). Задолженность начала формироваться еще с января 2017 г., никаких мер по ее погашению компания не предприняла, поэтому энергетики были вынуждены прекратить электроснабжение котельной. Ограничение будет действовать до тех пор, пока коммунальное предприятие не начнёт рассчитываться за электроэнергию, потребленную в прошлых отопительных сезонах.

Обещания заменить нерентабельное имущество на модульную угольную котельную или переключить потребителей на снабжение от другого объекта остались нереализованными. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу теплоснабжающей организации. С учетом того, что до начала отопительного сезона осталось не так много времени, велика вероятность, что ПАО «ДЭК» вновь будет снабжать в долг электроэнергией ООО «Спасскэнергия» и не получать за неё оплату.

Проблема с неплатежами предприятий ВКХ существует в Приморье уже давно и носит системный характер. Традиционно проблемными территориями являются города Партизанск, Дальнереченск, Большой Камень. По состоянию на данный момент, долг перед энергетиками только двух компаний - ООО «Теплосетевая компания» (г. Партизанск) и ООО «Дальводоканал» (г. Дальнереченск), у которых один и тот же собственник, составляет более 44,5 млн рублей.

Кроме того, в ряде муниципальных образований Приморья складывается практика банкротства предприятий. После накопления долгов за электроэнергию они прекращают свою финансово-хозяйственную деятельность. Вместо них создаются другие компании с теми же самыми учредителями и руководителями. При этом задолженность за потребленную электроэнергию остается неоплаченной.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]