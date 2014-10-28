Сохранение и популяризация русской культуры в Приморском крае — одна из основных тем очередного заседания Совета по межнациональным отношениям, который состоялся в администрации Приморского края. Оказалось, что большой потенциал в этой сфере есть и у краевого туризма.

Сегодня Приморье обладает уникальными природными ресурсами, самобытной культурой имеет огромный потенциал для развития туризма на международном и региональном рынках. В крае более 2 тысяч памятников истории культуры. Все большую популярность в крае завоевывают турмаршруты с посещением объектов русского культурного и национального наследия.

Галина Алексеева, председатель Ассамблеи народов Приморского края, президент центра русской культуры Приморского края: «Объединяющая роль русского народа привела к уникальному культурному многообразию на территории Российского государства. Поэтому когда мы сегодня поддерживаем различные национальные праздники, то, конечно же, мы должны в полной мере поддерживать русскую культуру».

Анализ туристского рынка показал, что маршруты на объекты русской культуры пока еще не входят в основную линейку, предлагаемых туристам края. Поэтому необходима их интеграция и продвижение. С целью популяризации русской культуры и культурных объектов туристско-информационный центр разместил перечень таких объектов.

Дарья Гусева, директор Туристско-информационного центра Приморья: «В своей работе мы ставим следующие цели и задачи. Первое, популяризация русской культуры среди иностранных граждан, улучшение имиджа русской культуры для соотечественников и третье, пропаганда популяризация русского культурного наследия среди учащихся средних и высших учебных заведений».

Например, в Находке на площадке исторического парка «Пограничная площадь» идет реконструкция объектов усадьбы русских переселенцев XIX века. Здесь появится крестьянская изба с мастерской, баней, птичником и другими хозяйственными постройками. На сегодняшний день уже собрана большая коллекция предметов русского быта того времени. Получилась полноценная выставка. Прямо на месте стройки уже проводят экскурсии. У жителей и гостей края есть возможность самим познакомиться с историей заселения территории портового города русскими переселенцами.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]