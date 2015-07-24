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Спасатели нашли потерявшегося в Спасском районе грибника

Спасатели нашли потерявшегося в Спасском районе грибника

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК

16 июля в 15.30  сотрудники Спасского филиала Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО нашли в районе посёлка Славинка пропавшего грибника. Состояние приморца оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как оказалось, мужчина в силу возраста периодически останавливался во время сбора грибов, чтобы передохнуть, и не заметил, как остался один в незнакомой части леса. Спасатели внимательно обследовали обнаруженного мужчину и передали его сотрудникам полиции. Позже гражданина доставили к месту проживания в село Летно-Хвалынское.

Напомним, поиски мужчины 1954 года рождения, который ушел за грибами, шли с 15 июля. За время поиска было обследовано 10 кв. км лесного массива. К поисково-спасательным работам было привлечено 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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