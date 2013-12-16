Они вызвали огонь на себя и погибли совсем молодыми. Последние минуты жизни моряков, героев-тихоокеанцев застынут на масштабном панно, работа над которым сейчас завершается в центре Владивостока. Монументальное полотно размером 360 квадратных метров с видом на бухту Золотой Рог готовят к открытию.

Их подвиг до сих пор не всем известен. А ведь они отдали свои жизни за советский Дальний Восток.

Максим Каленник, журналист: «Героям-тихоокеанцам, которые сражались за социалистическую родину». Огромное панно с таким названием уже скоро появится в центре Владивостока. Эти четверо моряков — вовсе не собирательный образ, а реальные герои, фамилии которых все владивостокцы регулярно слышат в названиях улиц и автобусных остановок».

Михаил Крыгин, Яков Баляев, Петр Ильичев и Николай Вилков. Они родились в разных губерниях, но военный призыв всех четверых отправил к берегам Тихого океана.

А дальше их пути разошлись. Крыгин и Баляев в августе '45-го отправились в составе советского десанта освобождать корейский порт Сэйсин, который от Владивостока отделяют всего 250 километров. Ильичев и Вилков в это же время будут отвоевывать остров Шумшу — самый северный в Курильской гряде. Все четверо проявят бесстрашие и героизм и погибнут лютой смертью.

Михаил Крыгин 13 августа '45-го ступит на землю корейского Сейсина. В этот же день погибнет командир его группы. Крыгин возьмет командование на себя. На следующий день, после боя, найдут его тело — вспоротый живот, язык вырезан. На его груди солдаты Квантунской армии вырежут пятиконечную звезду. В этот же день погибнет Яков Баляев. Прикрывая однополчан, он перейдет к рукопашному бою. Крыгин и Баляев похоронены в братской могиле северокорейского Чхонджина.

Самому младшему из этой четверки, Ильичеву, было всего 18, а старшему — Крыгину — 27. Каждому, уже посмертно, было присвоено звание Героя Советского Союза. Последние минуты их жизни теперь застынут на этой стене.

Подвигу всех моряков-тихоокеанцев в далеком '46-м посвятят песню, которую сегодня мало кто помнит и знает. А ведь когда-то она была чуть ли не гимном Владивостока. На стихи Николая Флёрова композитор Константин Листов напишет музыку. Так родилась «Тихоокеанская лирическая», мотив которой на долгие годы станет визитной карточкой Приморского телевидения.

Георгий Косенко, художник, руководитель мастерской монументальной живописи «Квадролампа»: «Очень сильно проникаешься подвигами героев. Когда работаешь с документами, их наградным списком. Проникаешься духом того времени. Это особые люди, совершенно другой формации. Они ставили общественные цели выше своих личных».

Захар Воробьев, художник, руководитель мастерской монументальной живописи «Квадролампа»: «Это идет не только от головы, а еще от сердца! В этом есть правда, в этом есть история! А тема серьезная и достойная».

К воплощению своей идеи эти парни шли больше года. Чтобы всё получилось, объявили сбор денег. На полученные 300 тысяч рублей и выполняли все работы. Но чтобы сдать именную стену под ключ, авторам проекта придется дособирать средства на монументальное панно. И если на карте Владивостока эти четверо моряков героев-тихоокеанцев никак не связаны друг с другом, то на этой стене они снова вместе, на берегу бухты Золотой Рог, которая в далеком '45 проводила их в Тихий океан.

Захар Воробьев, художник, руководитель мастерской монументальной живописи «Квадролампа»: «Планируем в ближайшее время, мы на финишной прямой, уже монтируем буквы. А герои уже на своих местах».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]