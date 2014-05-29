Уссуриец предложил взятку инспектору ДПС, остановившего его пьяного несовершеннолетнего сына за рулем
Уссурийским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
В апреле 2018 года инспектор ДПС остановил в Уссурийске автомобиль «Subaru XV», которым управлял несовершеннолетний сын фигуранта. При этом у водителя были обнаружены признаки алкогольного опьянения.
«Не желая, чтобы по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления, был составлен протокол, отец несовершеннолетнего решил дать взятку инспектору», - рассказали в прокуратуре.
Так, за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей он попросил должностное лицо не принимать меры по факту выявленного нарушения.
Однако взяткодатель не смог довести свой умысел до конца, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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