Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:41
  0

Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке

Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке

Фото: newsvl.ru

Жители Владивостока не собираются отказываться от излюбленного места для купания и ныряния на пляже «Юбилейный», полуразрушенные пирсы, из которых торчит арматура, оккупированы десятками детей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Пирсы, которые собирался реконструировать в прошлом году арендатор, представляют собой раскрошившийся бетон и торчащую арматуру. Конструкции, по словам представителей компании «Эдельвейс», находятся в собственности ООО «Влад Орион».

Ремонт откладывался из-за недостатка средств. При этом администрация города судится с предпринимателями, поэтому работы откладываются на неопределенный срок.

Однако солнечная погода привлекает к морю большое количество жителей и гостей Владивостока. Молодые люди и дети школьного возраста занимают разрушенные пирсы. Несмотря на опасность аварийных сооружений, люди продолжают нырять с них.

Как сообщили очевидцы, в понедельник, 16 июля, один из подростков совершил неудачный прыжок и напоролся рукой на арматуру. Отметим, пляж «Юбилейный» признан безопасным для отдыха горожан, но купаться здесь нельзя.  

Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке
Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря