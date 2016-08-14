Крошащийся бетон и арматура не пугают отдыхающих на пляже «Юбилейный» во Владивостоке

Жители Владивостока не собираются отказываться от излюбленного места для купания и ныряния на пляже «Юбилейный», полуразрушенные пирсы, из которых торчит арматура, оккупированы десятками детей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Пирсы, которые собирался реконструировать в прошлом году арендатор, представляют собой раскрошившийся бетон и торчащую арматуру. Конструкции, по словам представителей компании «Эдельвейс», находятся в собственности ООО «Влад Орион».

Ремонт откладывался из-за недостатка средств. При этом администрация города судится с предпринимателями, поэтому работы откладываются на неопределенный срок.

Однако солнечная погода привлекает к морю большое количество жителей и гостей Владивостока. Молодые люди и дети школьного возраста занимают разрушенные пирсы. Несмотря на опасность аварийных сооружений, люди продолжают нырять с них.

Как сообщили очевидцы, в понедельник, 16 июля, один из подростков совершил неудачный прыжок и напоролся рукой на арматуру. Отметим, пляж «Юбилейный» признан безопасным для отдыха горожан, но купаться здесь нельзя.























Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]