Новоселье с размахом! Во Владивостоке введен в эксплуатацию новый жилой дом бизнес-класса. Организаторы подготовили для новоселов и гостей масштабный праздник «Art Family», объединив сразу два повода: сдачу дома и день рождения картинного ателье. На ярком празднике жизни побывали наши корреспонденты.

Ольга Артёмова, журналист: «У этого дома есть имя – «Бригантина». Это только что сданный жилой комплекс бизнес-класса, который всего на один вечер стал резиденцией для уникального события – совместного проекта картинного ателье «Art Object», которому сегодня исполнился год, и инвестиционно-строительной компании «Аркада», построившей этот дом. Гостей, среди которых есть и жители «Бригантины», на днях получившие ключи от своих квартир, ждет невероятное сочетание художественной выставки и вечеринки в стиле Энди Уорхола. Давайте заглянем на мероприятие!»

Среди приглашенных — художники, дизайнеры, архитекторы, блогеры, фотографы и представители бизнес-среды краевой столицы. Столь разную публику объединила любовь к искусству. На выставке представлены восемь коллекций живописи современных приморских мастеров. Экспозицию разместили в просторном холле элитного новостроя.

Анастасия Варсанова, основатель картинного ателье «Art Object»: «Спасибо инвестиционно-строительной компании «Аркада». Предоставили такую огромную, потрясающую площадку. Это наша мечта. Все наши выставки проходят на стройках. Мечты сбываются, и «Аркада» их осуществляет».

Чтобы наглядно показать свое мастерство, сотрудники картинного ателье сами идут к людям. Их работы сегодня украшают интерьеры самых модных площадок Владивостока: ресторанов, спортклубов и автомобильных центров, а теперь вот еще и элитного жилого комплекса.

Владимир Падун, житель Владивостока: «Достаточно все интересно, необычно. Это что-то новое сегодня для города, и я надеюсь, что такие мероприятия будут проводиться и дальше».

Ольга Артёмова, журналист: «Следующая вечеринка, как сообщили организаторы, вполне может состояться на территории нового жилого комплекса бизнес-класса «Аркада-АРТ», который компания «Аркада» сейчас достраивает. Кстати, «АРТ» расположен прямо напротив Театра оперы и балета, который также строила «Аркада» — тема культуры и искусства близка компании в самом буквальном смысле. Похоже, нас ждет яркое событие — арт-вечеринка от «Art Object» в «Аркаде-АРТ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]