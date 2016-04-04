Восемь нарушителей выявили в нацпарке «Бикин» с начала лета
В национальном парке «Бикин» из очередного рейда вернулись государственные инспекторы отдела охраны. Они сообщили, что в ходе патрулирования территории пресекли попытку группы людей проникнуть в парк без разрешающих документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалистов нацпарка.
– Группу из восьми человек мы обнаружили чуть выше поселка Охотничий, не доезжая до КПП Урочище Хомякова. У граждан не было разрешения на право пребывания на особо охраняемой природной территории (ООПТ). На нарушителей составили административные протоколы и выдворили их за пределы территории парка, - рассказал старший госинспектор по охране территории ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Михаил Милежик. – Также в ходе патрулирования мы нашли восемь патронов калибра 16x70. Материалы, собранные по факту обнаружения боеприпасов, передали в ОМВД по Пожарскому району для дальнейшего разбирательства.
С правилами нахождения в национальном парке «Бикин» можно ознакомиться на официальном сайте parkbikin.com.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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