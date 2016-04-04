Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:09
  0

Восемь нарушителей выявили в нацпарке «Бикин» с начала лета

Восемь нарушителей выявили в нацпарке «Бикин» с начала лета

Фото: gorets-media.ru

В национальном парке «Бикин» из очередного рейда вернулись государственные инспекторы отдела охраны. Они сообщили, что в ходе патрулирования территории пресекли попытку группы людей проникнуть в парк без разрешающих документов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на специалистов нацпарка.

– Группу из восьми человек мы обнаружили чуть выше поселка Охотничий, не доезжая до КПП Урочище Хомякова. У граждан не было разрешения на право пребывания на особо охраняемой природной территории (ООПТ). На нарушителей составили административные протоколы и выдворили их за пределы территории парка, - рассказал старший госинспектор по охране территории ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Михаил Милежик. – Также в ходе патрулирования мы нашли восемь патронов калибра 16x70. Материалы, собранные по факту обнаружения боеприпасов, передали в ОМВД по Пожарскому району для дальнейшего разбирательства.

С правилами нахождения в национальном парке «Бикин» можно ознакомиться на официальном сайте parkbikin.com.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря