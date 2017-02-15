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В районе Шкотово расширяют дорогу

В районе Шкотово расширяют дорогу

Фото: Администрация ПК

В Шкотово идут работы по расширению дорожного покрытия в районе автостанции. Специалисты отмечают, что это позволит сократить пробки по трассе Владивосток–Находка–Порт Восточный. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Будут заасфальтированы существующие обочины, расширена проезжая часть, что повысит комфорт движения.

Дорожные рабочие продолжают также ремонт популярных трасс на юге Приморья. Так, ямочный ремонт идет на дорогах Владивосток–Находка–Порт Восточный и Шкотово–Партизанск, подъезде к бухте Лазурная.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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