В Приморье идут дожди, а во Владивостоке снова похолодало

В центральной части Приморья во вторник, 17 июля, идут интенсивные дожди. В северных и южных районах края ожидаются небольшие и умеренные дожди. На крайнем же севере и юге может вообще обойтись без осадков. В течение дня зона осадков будет отходить на восток, и на западе края дожди начнут прекращаться. Температурный фон на 3–5 градусов ниже предыдущего дня.

Ближайшей ночью и в среду днем интенсивность дождей в Приморье уменьшится. Местами сохранятся, в основном, небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах не исключены ливни с грозами. В континентальных районах температура воздуха вновь начнет повышаться. На побережье сохранится влияние гребня охотского антициклона, по-прежнему прохладно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке похолодало и в ночь на вторник шел дождь. Выпало 8 мм осадков. В среду и в ближайшие сутки погода в городе будет существенно отличаться от предыдущих двух дней. Преимущественно облачно, возможен небольшой дождь. Прохладно, +17…+21 °C, в пригороде теплее на 1–3 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]