Борис Кубай: Приморье может получить передышку от дождей, при этом будет жарко и душно
Главный синоптик Приморья ответил на вопросы сайта Примпогода о погоде, которая стоит в крае последние дни, и какие изменения в характере погоды ждут приморцев.
Борис Викторович, сегодня, по прошествии четырех суток, уже можно проанализировать, какая из намечавшихся ранее тенденций на изменение характера погоды подтверждается, а какая отвергается?
— На сегодняшний день подтверждается самое главное: высотная фронтальная зона, которая длительное время удерживалась над Японским морем и вдоль которой проходили циклон за циклоном, начала постепенно приподниматься к северу. Сегодня зона интенсивных ливней проходит уже не вблизи Владивостока, а при мерно вдоль линии озеро Ханка — Ольга. Тенденция смещения фронтальной зоны на север продолжится, и к 20 июля она будет находится несколько севернее Хабаровска.
Это означает, что Приморье может получить передышку от дождей, по крайней мере дней на пять, но при этом будет очень жарко и душно. Не исключено, что в ряде районов края температура приблизится и кое-где даже превысит отметку +40 °С. В столице края тоже ожидается жаркая и душная погода.
Проходящие в крае интенсивные дожди уже вызывают подъёмы уровней рек и подтопления отдельных участков дорог и сельхозугодий. К чему необходимо готовиться дальше?
— Нынешние дожди пока серьёзных наводнений в крае вызвать не должны, но и расслабляться не стоит, поскольку сезон дождевых паводков ещё впереди. Сильно настораживает предстоящая жаркая погода по всему Приморью, обусловленная наполнением тропической воздушной массы, которой бывает достаточно маломальского атмосферного фронта, чтобы спровоцировать в крае проливные дожди со всеми вытекающими последствиями.
Что бы Вы порекомендовали органам местного самоуправления в преддверии сезона дождевых паводков?
— Прежде всего, не пожалеть ни времени, ни сил, ни денег на проверку состояния русел больших и особенно малых рек и расчистку их от корчей и мусора. Пропускная способность рек и речек должна быть доведена до максимально возможной.
Далее рекомендовал бы провести тренировки системы оповещения населения в часто затапливаемых населённых пунктах, с полной мобилизацией всех имеющихся там сил и средств, обратив особое внимание на стариков, инвалидов и детей.
Важно также обследовать находящиеся вблизи водохранилища, особенно бесхозные, спрогнозировать их готовность к высокой воде.
Словом, с наводнениями лучше перестраховаться!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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