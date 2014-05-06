В Приморье появилось новое оборудование для выхаживания младенцев

В перинатальный центр Приморского края поставили новое оборудование на сумму почти 7 млн рублей. Здесь появилось два новых аппарата: шаттл для транспортировки новорожденных, которые появились на свет с экстремально низкой массой тела и недоношенными, а также современнейший наркозно-дыхательный аппарат.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте здравоохранения, из краевого бюджета на закупку оборудования было выделено 6,7 млн рублей. Например, шаттл стал первым в учреждениях здравоохранения Приморского края, аналогов ему нет больше ни в одном другом медучреждении.

Специалисты отмечают, что новый шаттл – долгожданное и жизненно необходимое приобретение. Он будет задействован в работе в ежедневном режиме, так как в Приморском краевом перинатальном центре довольно часто дети появляются на свет раньше срока и с низкой массой тела.

Новое оборудование было установлены и введено в эксплуатацию в конце минувшей недели, и уже в начале этой – задействовано в работе.

«В понедельник шаттл был введен в строй. На нем в отделение детской реанимации транспортировали первого пациента. Им стал маленький приморец, который родился весом 1500 граммов. Сейчас малыш получает все необходимое лечение в отделении детской реанимации. Как только он наберет нужный вес и окрепнет, он будет выписан домой», – сообщили в перинатальном центре.

Наркозно-дыхательный аппарат для пациентов перинатального центра также стал значимым приобретением. Оборудование будет использоваться при проведении операций по лазерной коагуляции сетчатки глаз у детей и при любых других оперативных вмешательствах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]