Власти краевого центра дадут вторую жизнь Владивостокской крепости. Видеорепортаж Марии Ежевской и Егора Коваленко
Дать вторую жизнь уникальному приморскому объекту — Владивостокской крепости — решили городские власти. Этот вопрос находится на контроле и у депутатов Думы краевой столицы. С чего начали преображение уникального комплекса?
От слов к делу. Курировать вопрос восстановления Владивостокской крепости депутаты Думы Владивостока решили не из зала заседаний. Субботник на историческом объекте — старт преображения уникального комплекса. Форт Суворова — лишь первый в цепочке, где пройдет масштабная уборка.
Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «21 числа еще один субботник намечен на объекте. И просьба к жителям Владивостока поучаствовать в субботнике на объектах Владивостокской крепости. Вся информация у нас на сайте».
Валерий Калюжный, член общественного совета при Думе Владивостока: «На наш взгляд, это объекты мирового значения. На этих объектах мы можем показывать историческую преемственность, военные традиции, патриотизм, экологические пешие маршруты, рекреационные зоны».
Денис Русинов, Депутат Думы города Владивостока: «В царское время были вложены огромные средства, были применены новые технологии строительства. И мы должны помнить и гордиться тем, что у нас есть во Владивостоке».
Состояние форта депутаты Думы краевой столицы оценили на небольшой экскурсии. Мусорных отходов оказалось не мало и внутри. Присоединились к субботнику по инициативе парламентариев и активисты. На очистку объектов Владивостокской крепости уже вышли студотряды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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