В зоопарке Владивостока собака усыновила котенка африканского леопарда. Малыша через час после рождения передали на попечение спаниелю. А сегодня у пятнистого крохи — уже первый выход на публику.

Она уверенно стоит на лапах всего неделю. Спокойно изучает приемную мать. И отталкивает сестренку. Малышке Стефи месяц и четыре дня. В рационе, кроме молока, парное мясо. Приходится подкармливать растущий организм.

Виктор Агафонов, ветеринар: «Она лакает уже сама спокойно молочко, кушает мяско мелко нарезанными кусочками. И вот пока что так стабильно развивается, спит, играет. Ну, и, как обычный ребенок, требует к себе внимания!»

От детеныша отказалась родная мать, такое случается и в дикой природе. Но другой пятнистой самки не нашлось. Потому и собака. Рядом еще один «родной», но человек — ветеринар Виктор Агафонов.

Виктор Агафонов, ветеринар: «Каждые два часа на протяжении месяца просыпались ночью, кормили, смотрели. Ну, естественно, днем то же самое. То есть это такая работа, которая без выходных. Но что поделать, мы на то сами подписались, зоопарк».

Потребности, как у ребенка, который растет и развивается. Но бок о бок с людьми и собаками Стефи научилась смотреть телевизор.

Виктор Агафонов, ветеринар: «Садится прямо перед телевизором и наблюдает. Особенно если канал про животных, то это вообще у нее, и если мультики, то она видит яркие предметы движущиеся, и все, а про животных, если особенно кошачьи, она действительно ляжет, лапки сложит и смотрит».

Ей расти еще и расти. Скорее всего, малышка останется в зоопарке. Главное приемные родители сделали: дали необходимый для жизни иммунитет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]