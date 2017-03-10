В среду в студии «Радио России. Приморье» — Eva Star
«Ледокол» теперь #забанен: в среду, 18 июля, гостем студии «Радио России. Приморье» станет поп-певица из Владивостока Eva Star. В прямом эфире в рамках программы «Ледокол» состоится радиопрезентация крайнего сингла исполнительницы «Растает ночь». Кроме того, Eva лично представит другие свои песни, в том числе и уже ставшую хитом «Забанен».
Начало эфира в 18.10.
Телефон прямого эфира: 226-00-88. Номер WhatsApp: +7 (914)-076-47-00.
«Радио России. Приморье»:
Владивосток 102,1 FM
Находка 101,4 FM
Уссурийск 106,0 FM.
Online здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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