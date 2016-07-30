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Анонс на 18 июля

18 июля во Владивостоке на проезжей части улицы Кирова будут проводиться аварийные работы в водопроводной камере. В связи с этим и в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ с 0 часов 18 июля до 23.59 20 июля на участке автомобильной дороги в районе дома № 62 по улице Кирова будут временно ограничены движение и парковка транспорта.  

18 июля — День создания органов государственного пожарного надзора в России.

18 июля — Международный день Нельсона Манделы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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