Анонс на 18 июля
18 июля во Владивостоке на проезжей части улицы Кирова будут проводиться аварийные работы в водопроводной камере. В связи с этим и в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ с 0 часов 18 июля до 23.59 20 июля на участке автомобильной дороги в районе дома № 62 по улице Кирова будут временно ограничены движение и парковка транспорта.
18 июля — День создания органов государственного пожарного надзора в России.
18 июля — Международный день Нельсона Манделы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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