Налоговые платежи резидентов игорной зоны «Приморье» в 2017 г. суммарно превысили 322 млн руб
Резиденты интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) «Приморье» в 2017 году суммарно заплатили 322,8 млн рублей налоговых платежей, что на 29% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
В том числе 189,4 млн рублей поступили в бюджет Приморского края, 15 млн рублей — в бюджет Артемовского городского округа, 118,4 млн рублей — в федеральный бюджет.
Основным налогоплательщиком проекта, который ежегодно уплачивает в бюджеты разных уровней налог на игорный бизнес, НДФЛ, налог на имущество организаций и НДС, на данный момент является гостинично-развлекательный комплекс «Tigre de Cristal».
По предварительным расчетам, к концу 2018 года сумма налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, уплаченная с начала работы первого казино, составит порядка 970,3 млн рублей, без учета социальных выплат во внебюджетные фонды.
Следующий развлекательный объект начнет работу в 2020 году и выйдет на проектную мощность в 2022 году.
Корпорация Naga Corp. Ltd запланировала завершение строительства первой очереди гостиничного комплекса с аквапарком Naga Vladivostok на 2019 год.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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