Хоккеисты «Адмирала» провели встречу с журналистами. Видеорепортаж Марии Ежевской
Игра и общение в рамках одной встречи. Хоккеисты «Адмирала» пригласили на домашнюю арену журналистов. Как прошла встреча спортсменов и акул пера?
42 игрока на льду Владивостока. «Адмирал» формирует состав. Почти половина хоккеистов на просмотре.
Игра — и тут же медобследование. Пока идет «ледовое побоище» за спортсменами следит специальное оборудование.
Дмитрий Дмитренко, врач ХК «Адмирал»: «Смотрим десятерых игроков, их функциональную готовность к сезону, точнее, восстановление. Два графика: скорость, перемещение и частота сердечного пульса — из этого делаем анализ».
Кипит работа и у тренерского штаба. Ставку делают на агрессивную игру. Рисковый, быстрый хоккей привнесут молодые «моряки».
Сергей Светлов, главный тренер ХК «Адмирал»: «Построим свою игру на более активном хоккее, потому что у нас молодая команда. Нечего молодых ребят держать в обороне, будем больше посылать их в атаку».
Войдут в сезон 2018—19 годов наши хоккеисты в новой форме. Якорь на груди сменит штурвал, эскиз сделан со знаменитого фрегата «Надежда».
Готовятся к новой встрече с большим хоккеем и болельщики, надеются, предстоящий сезон для приморцев станет успешным. Ведь настрой у хоккеистов боевой.
Александр Мерескин, нападающий ХК «Адмирал»: «Сейчас нужно плодотворно поработать, пройти сборы, хорошо себя подвести к чемпионату и там уже выступать хорошо. Настрой отличный, боевой».
Никита Серебряков, вратарь ХК «Адмирал»: «Ребята выходят на лед, доказывают, работают. Будет интересно. Молодая команда. Будет интересный хоккей».
Сейчас хоккеисты борются за попадание в состав «Адмирала». За ними внимательно следит тренерский штаб. Увидеть игру приморцы смогут уже 3 августа. Зажжется свет над основным полем арены. «Адмирал» проведет товарищеский матч с «Амуром».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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