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В Приморье выросли объемы производства и реализации продукции аквакультуры

В Приморье выросли объемы производства и реализации продукции аквакультуры

Фото: Fishretail

Почти 8 тысяч тонн продукции аквакультуры выращено в Приморье за полгода, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В первом полугодии объем выращенной продукции аквакультуры увеличился на 90 тонн к уровню 2017 года. На рыбоводных участках выращено почти 8 тысяч тонн продукции аквакультуры. Реализовано более 550 тонн, что на 160 тонн больше, чем в прошлом году.

В настоящее время приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено 234 рыбоводных участка. На «морских огородах» выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и ламинарию.

На этот год приморским хозяйствам аквакультуры запланированы субсидии в размере около 21,5 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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