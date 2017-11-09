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«Вести: Приморье»: Противостояние «Луча» и «Химок»

17 июля «Луч» официально открывает новый сезон. Наш соперник на этот вечер команда «Химки». За пятнадцатилетнюю историю противостояния, «желто-синим» всего дважды удавалось одолеть соперника из Подмосковья. Чем сегодня завершится встреча — расскажем в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на канале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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