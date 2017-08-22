Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:14
  0

За неделю на Дальний Восток въехали более 1,5 тысячи человек по электронной визе

За неделю на Дальний Восток въехали более 1,5 тысячи человек по электронной визе

Упрощенным визовым режимом на Дальнем Востоке воспользовались 16546 иностранных гражданина из 14 стран. За неделю упрощенным визовым режимом воспользовалось более 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвитие.

Чаще всего по электронной визе приезжают граждане Китайской Народной Республики (12,4 тысячи человек) и Японии (3,9 тысячи человек). Также с помощью этого механизма прибыли 131 гражданин Сингапура, 41 гражданин Индии, 24 гражданина КНДР, 19 граждан Саудовской Аравии, 11 граждан Мексики, 9 граждан Бахрейна, 7 граждан Турции, 5 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина ОАЭ, по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.

Сегодня по электронной визе можно прибыть в Приморский край, на Камчатку и Сахалин. Почти все иностранцы посетили Приморье. Большая часть туристов традиционно прибывает в регион через аэропорт Кневичи. Однако востребованы у обладателей электронных виз также автомобильные пункты пропуска «Турий Рог» и «Полтавка», железнодорожный пропускной пункт «Пограничный» и морской пункт пропуска Владивосток.

Также на прошлой неделе зафиксировано две въезда на Сахалин через морской пункт пропуска Корсаков.

Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

Заработала система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам в августе прошлого года. За это время выдано более 25,3 тысяч электронных виз.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря