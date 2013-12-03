Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:22
  0

Церемония открытия мемориальной доски Николаю II состоялась в Уссурийске

Церемония открытия мемориальной доски Николаю II состоялась в Уссурийске

Фото: Пресс-служба администрации Уссурийска

17 июля в Уссурийске на территории  храма Покрова Пресвятой Богородицы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь визита Великого Князя цесаревича Николая Александровича – будущего Императора Всероссийского – в село Никольское. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Молебен царю Николаю и церемонию освящения  памятной доски возглавил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Уссурийска протоиерей Сергей Якутов.

Отметим, открытие мемориального памятного знака поддержали более 100 уссурийцев. Обращение на установку таблички подписали прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, военные, ученые, студенты. Благословил действо Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, он же и согласовал макет мемориальной доски.

Напомним, 1891 год стал знаменательным для села Никольского: сюда прибыл наследник российского престола, будущий император Николай II. Совершая кругосветное путешествие, 11 мая он прибыл во Владивосток и совершил торжественную закладку восточного участка Великой Сибирской железной дороги. 21 мая князь Николай Александрович приехал в село Никольское. В честь приезда будущего императора в Никольском была выстроена арка-часовня. В том же 1891 году началось строительство Уссурийского участка Транссибирской магистрали и железнодорожной слободки.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря