Церемония открытия мемориальной доски Николаю II состоялась в Уссурийске

17 июля в Уссурийске на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь визита Великого Князя цесаревича Николая Александровича – будущего Императора Всероссийского – в село Никольское. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Молебен царю Николаю и церемонию освящения памятной доски возглавил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Уссурийска протоиерей Сергей Якутов.

Отметим, открытие мемориального памятного знака поддержали более 100 уссурийцев. Обращение на установку таблички подписали прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, военные, ученые, студенты. Благословил действо Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин, он же и согласовал макет мемориальной доски.

Напомним, 1891 год стал знаменательным для села Никольского: сюда прибыл наследник российского престола, будущий император Николай II. Совершая кругосветное путешествие, 11 мая он прибыл во Владивосток и совершил торжественную закладку восточного участка Великой Сибирской железной дороги. 21 мая князь Николай Александрович приехал в село Никольское. В честь приезда будущего императора в Никольском была выстроена арка-часовня. В том же 1891 году началось строительство Уссурийского участка Транссибирской магистрали и железнодорожной слободки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]