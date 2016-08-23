Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:34
  0

На территории Приморья отмечено снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей

На территории Приморья отмечено снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей

Фото: Город55

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 6 тыс. нетрезвых водителей в Приморье. Среди них — 3494 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2802 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. В отношении 928 правонарушителей  вынесены постановления об административном аресте.

По данным краевой Госавтоинспекции, в каждой седьмой автоаварии, произошедшей на территории региона с начала года, водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения (находился в опьянении либо отказался от прохождения медицинского освидетельствования). Доля автоаварий, произошедших по вине нетрезвых водителей,  составила 15,2%.

При этом количество ДТП, произошедших по вине водителей в состоянии опьянения, сократилось на 12,8% (109/125), число участников дорожного движения, погибших в «пьяных» ДТП, снизилось на 8,3% (22/24), а пострадавших — на 18,6% (144/177). Количество ДТП по вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, также снизилось.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря