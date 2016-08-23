На территории Приморья отмечено снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей

С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 6 тыс. нетрезвых водителей в Приморье. Среди них — 3494 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 2802 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. В отношении 928 правонарушителей вынесены постановления об административном аресте.

По данным краевой Госавтоинспекции, в каждой седьмой автоаварии, произошедшей на территории региона с начала года, водитель управлял транспортным средством с признаками опьянения (находился в опьянении либо отказался от прохождения медицинского освидетельствования). Доля автоаварий, произошедших по вине нетрезвых водителей, составила 15,2%.

При этом количество ДТП, произошедших по вине водителей в состоянии опьянения, сократилось на 12,8% (109/125), число участников дорожного движения, погибших в «пьяных» ДТП, снизилось на 8,3% (22/24), а пострадавших — на 18,6% (144/177). Количество ДТП по вине водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, также снизилось.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]