Веркеенко приказал закрыть мусоросжигательный завод во Владивостоке (видео)

Мусоросжигательный завод в Снеговой Пади будет закрыт. Об этом заявил мэр Владивостока Виталий Веркеенко в ходе рабочей поездки на это предприятие. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт vlc.ru.

По словам Виталия Веркеенко, самое важное в решении вопроса с заводом – курс на экологически безопасное развитие приморской столицы. «Мы не имеем права на поддержку сложившейся экологической вакханалии. У нас с губернатором единая позиция на этот счет – завод необходимо закрыть. Причем до начала нового учебного года, когда большинство детей вернется с летних каникул», – подчеркнул глава города.

Мусоросжигательный завод на улице Бородинская, 28 был построен в 1979 году. Сейчас предприятие обезвреживает только 30% общего объема твердых коммунальных отходов города, при этом после процесса сжигания образуется 20% в виде золы и шлаков, которые вместе с большей частью городского мусора увозится на полигон.

Публикация от Администрация Владивостока (@adm_vlc) 16 Июл 2018 в 11:41 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]