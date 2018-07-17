Веркеенко приказал закрыть мусоросжигательный завод во Владивостоке (видео)
Мусоросжигательный завод в Снеговой Пади будет закрыт. Об этом заявил мэр Владивостока Виталий Веркеенко в ходе рабочей поездки на это предприятие. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт vlc.ru.
По словам Виталия Веркеенко, самое важное в решении вопроса с заводом – курс на экологически безопасное развитие приморской столицы. «Мы не имеем права на поддержку сложившейся экологической вакханалии. У нас с губернатором единая позиция на этот счет – завод необходимо закрыть. Причем до начала нового учебного года, когда большинство детей вернется с летних каникул», – подчеркнул глава города.
Мусоросжигательный завод на улице Бородинская, 28 был построен в 1979 году. Сейчас предприятие обезвреживает только 30% общего объема твердых коммунальных отходов города, при этом после процесса сжигания образуется 20% в виде золы и шлаков, которые вместе с большей частью городского мусора увозится на полигон.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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