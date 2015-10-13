Во Владивостоке ищут мужчину, который снимал на видео избиение девушки

Вопиющая ситуация,происшедшая во Владивостоке 15 июля, требует своего разрешения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @«Экипажи ДПС»,/

В районе остановки «Окатовая» у одного из пит-стопов девушку избил неизвестный. При этом процесс избиения якобы фиксировал на видео водитель автомобиля Toyota Prius. Теперь этого водителя просят отозваться и предоставить видео.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]