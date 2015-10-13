Во Владивостоке ищут мужчину, который снимал на видео избиение девушки
Вопиющая ситуация,происшедшая во Владивостоке 15 июля, требует своего разрешения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @«Экипажи ДПС»,/
В районе остановки «Окатовая» у одного из пит-стопов девушку избил неизвестный. При этом процесс избиения якобы фиксировал на видео водитель автомобиля Toyota Prius. Теперь этого водителя просят отозваться и предоставить видео.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.06.2018 Психолог прокомментировал видео избиения девушки во Владивостоке
-
30.12.2016 Во Владивостоке ищут пропавшего мужчину
-
25.12.2016 Во Владивостоке ищут пропавшего без вести 30-летнего мужчину(фото)
-
18.03.2016 Астахов требует тщательно расследовать убийство девушки в Находке
-
19.11.2015 Вопиющая неосмотрительность автомобилистки стала причиной страшного ДТП на севере Приморья
-
13.10.2015 Подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней задержан во Владивостоке
Добавить комментарий