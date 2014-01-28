Приморцы приняли участие в праздновании 40-летия политики реформ и открытости КНР. Видеорепортаж Анны Маричевой
Дружественные отношения Китая и России празднуют в больших масштабах. 14 июля в пограничном с Приморьем городе Суйфэньхэ прошли народные гуляния. Приурочены они к 40-летию политики реформ и открытости КНР.
Лиу Цзиньвэй, жительница г. Суйфэньхэ: «Все организовано на «отлично», представлен весь национальный колорит нашего места. Сегодня, помимо местных творческих коллективов, в нашем празднике участвуют и гости из России. Культурный обмен между нашими странами».
Цю Цзоцзинь, житель г. Суйфэньхэ: «Такие мероприятия помогают сблизить народ наших стран, наладить сотрудничество между предприятиями, способствовать развитию туризма».
«Летнее очарование города» — под таким девизом более 10 тысяч людей прошли по центральной улице «Столетнего порта». Так называют Суйфэньхэ, город, хорошо известный приморцам. Они частые его гости. Поэтому с удовольствием и сами приняли участие в демонстрации. Заметить россиян было не сложно. По улицам приморцы ходили в традиционных костюмах, с лозунгом «Я люблю Суйфэньхэ».
Более ста праздничных колон городских чиновников, представителей различных ассоциаций и компаний Суйфэньхэ продефилировали под музыку по центральным улицам города. К слову, к участникам народного гуляния было несколько требований: одеться в яркую одежду, музыкантам — играть больше и чаще, ну а главное — всем быть в хорошем настроении. Ведь дружба между Россией и Китаем все больше крепчает.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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