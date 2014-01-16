Тарасенко вошел в ТОП-20 самых известных губернаторов России
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья включен в рейтинг российских губернаторов по упоминаемомсти в соцмедиа за июнь 2018 года, составленный компанией Медиалогия.
В минувшем месяце приморский руководитель поставлен на 20 место в этом списке. По сравнению с маем 2018 года Тарасенко потерял пять позиций. Лидерами рейтинга стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Андрей Воробьев (Московская обл.).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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