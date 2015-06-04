В 12 детсадах Партизанского района установлены нарушения требований к питанию детей

В ходе проведенной прокуратурой Партизанского района совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора проверки в части организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района выявлены нарушения в указанной сфере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Так, в ходе надзорных мероприятий в 12 таких учреждениях установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. К примеру, выявлены случаи использования некачественных продуктов, в том числе с истекшим сроком годности при организации питания. Установлены факты ненадлежащего контроля за выдачей готовой продукции несовершеннолетним и др.

Всего по итогам проверочных мероприятий зафиксировано около 80 нарушений действующего законодательства в указанной сфере, с целью устранения которых руководителям дошкольных образовательных учреждений внесены представления.

В отношении должностных лиц прокуратурой возбуждено 8 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ.

Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения закона устранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]