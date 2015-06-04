Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:26
  0

В 12 детсадах Партизанского района установлены нарушения требований к питанию детей

В 12 детсадах Партизанского района установлены нарушения требований к питанию детей

В ходе проведенной прокуратурой Партизанского района совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора проверки в части организации питания детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального района выявлены нарушения в указанной сфере.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Так, в ходе надзорных мероприятий в 12 таких учреждениях установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. К примеру, выявлены случаи использования некачественных продуктов, в том числе с истекшим сроком годности при организации питания. Установлены факты ненадлежащего контроля за выдачей готовой продукции несовершеннолетним  и др. 

Всего по итогам проверочных мероприятий зафиксировано около 80 нарушений действующего законодательства в указанной сфере, с целью устранения которых руководителям дошкольных образовательных учреждений внесены представления.

В отношении должностных лиц прокуратурой возбуждено 8 дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ. 

Во исполнение требований прокурора выявленные нарушения закона устранены.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря