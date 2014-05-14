Водный "банан" опрокинулся в Приморье, есть пострадавшие

В Хасанском районе завершено расследование уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СКР по Приморскому краю Аврору Римскую. В результате безответственный действий местного предпринимателя за свои же деньги в опасности оказались четыре человека.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если оно повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 19 августа 2017 года на побережье бухты Табунная в селе Безверхово Хасанского района обвиняемый, получив вознаграждение в размере 300 рублей от четырех отдыхающих, допустил их к водному аттракциону «банан». Далее, стал буксировать тросом на моторной лодке указанный водный аттракцион с находящимися на нем людьми. При этом, он не избрал безопасную скорость и совершил на катере резкий маневр в виде поворота на право. В результате опасных действий обвиняемого аттракцион с людьми перевернулся и один из пассажиров получил тяжелые травмы, ударившись о других участников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]