"Луч" проиграл стартовый матч первенства ФНЛ
Сегодня, 17 июля, в стартовом матче первенства ФНЛ 2018-2019 годов на владивостокском стадионе «Динамо» «Луч» проиграл подмосковным «Химкам» – 0:1.
Счет был открыт на 70-й минуте капитаном подмосковной команды Александром Димидко.
Следующую игру владивостокская команда проведет на выезде. 22 июля «Луч» сыграет в Волгограде против «Ротора».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.07.2017 "Луч-Энергия" проиграл стартовый матч чемпионата ФНЛ
-
13.03.2017 "Луч-Энергия" проиграл московскому "Динамо"
-
13.11.2016 "Луч-Энергия" потерпел дома разгромное поражение
-
22.03.2015 Владивостокский "Луч-Энергия" проиграл дома ярославскому "Шиннику"
-
15.05.2014 Владивостокский "Луч-Энергия" крупно проиграл в последнем матче сезона
-
02.12.2013 "Адмирал" проиграл московскому "Спартаку"
Добавить комментарий