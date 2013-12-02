"Луч" проиграл стартовый матч первенства ФНЛ

Сегодня, 17 июля, в стартовом матче первенства ФНЛ 2018-2019 годов на владивостокском стадионе «Динамо» «Луч» проиграл подмосковным «Химкам» – 0:1.

Счет был открыт на 70-й минуте капитаном подмосковной команды Александром Димидко.

Следующую игру владивостокская команда проведет на выезде. 22 июля «Луч» сыграет в Волгограде против «Ротора».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]