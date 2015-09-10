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Вчера, 22:14
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Бывшие руководители ГУФСИН по Приморье отданы под суд во Владивостоке

Бывшие руководители ГУФСИН по Приморье отданы под суд во Владивостоке

Советский районный суд Владивостока рассмотрит дело бывших сотрудников из числа руководства Главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Приморскому краю, обвиняемых в фиктивной покупке продуктов по госконтрактам на 31 млн рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в декабре 2015 года заместитель начальника приморского ГУФСИН и заместитель начальника базы материально-технического и военного снабжения федерального казенного учреждения "Жилищно-коммунальное управление" того же ведомства, зная о выплаченных Главным управлением ФСИН России по Приморскому краю авансах по 3 государственным контрактам на поставку названному учреждению продуктов питания, истечении сроков их исполнения, а также об отсутствии на складе поставщика необходимой продукции, не приняли мер к расторжению договоров и возвращению ранее перечисленных авансовых платежей, обеспечили подписание фиктивных документов о приемке у поставщика товаров в полном объеме. 

На основании этих документов Главным управлением ФСИН России по Приморскому краю произведена полная оплата продукции, поставка которой в последующем не произведена, финансовые средства поставщиком не возвращены. 

Действия должностных лиц повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в лице данного территориального органа ФСИН России в виде причинения материального ущерба в размере более 31 млн. руб.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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