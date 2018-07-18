Легендарный русский крейсер обнаружен на дне Японского моря

Специалисты из южнокорейской компании Shinil Group обнаружили на дне Японского моря броненосный крейсер «Дмитрий Донской», входивший в состав Российского императорского флота и участвовавший в русско-японской войне 1904–1905 годов. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Корабль обнаружили на глубине 434 м в 1,3 км от южнокорейского острова Уллындо. Корпус «Дмитрия Донского» серьезно пострадал в Цусимском сражении в мае 1905 года, но палуба сохранилась в хорошем состоянии. Компания Shinil Group планирует в будущем поднять корабль с морского дна.

«Дмитрий Донской» был спущен на воду в 1883 году. Длина корабля — 90 м, ширина — 15,8 м, максимальная скорость — 16 узлов. Экипаж — 515 человек. На вооружении «Дмитрия Донского» стояла корабельная артиллерия и несколько торпедных аппаратов. Корабль вступил в неравный бой с несколькими японскими крейсерами 14 мая 1905 года в Корейском проливе. Спустя два дня команда, отказавшись сдаться японцам, затопила корабль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]