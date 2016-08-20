Корабли Тихоокеанского флота на учениях в Японском море «уничтожили» субмарину условного противника

Новейший корвет «Совершенный» и эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота провели учения на полигонах боевой подготовки в Японском море, отработав уничтожение субмарины условного противника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Корабли приняли участие в рейдовых противолодочных учениях, в ходе которых отрабатывался поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Эсминцу и корвету противодействовала одна из дизельных подводных лодок флота.

Корабли успешно обнаружили субмарину, идентифицировали ее и условно применили противолодочное оружие.

Также во вторник корвет «Совершенный» провел учения по нанесению ракетного удара по надводным кораблям условного противника с выполнением электронных пусков ракет, и отразил удар средств воздушного нападения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]