Корабли Тихоокеанского флота на учениях в Японском море «уничтожили» субмарину условного противника
Новейший корвет «Совершенный» и эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота провели учения на полигонах боевой подготовки в Японском море, отработав уничтожение субмарины условного противника. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Корабли приняли участие в рейдовых противолодочных учениях, в ходе которых отрабатывался поиск и уничтожение подводной лодки условного противника. Эсминцу и корвету противодействовала одна из дизельных подводных лодок флота.
Корабли успешно обнаружили субмарину, идентифицировали ее и условно применили противолодочное оружие.
Также во вторник корвет «Совершенный» провел учения по нанесению ракетного удара по надводным кораблям условного противника с выполнением электронных пусков ракет, и отразил удар средств воздушного нападения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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