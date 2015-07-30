В Спасске-Дальнем центральные котельные будут обеспечивать жителей не только теплом, но и чистой водой. Видеорепортаж Елены Штылиной
Зимой в Приморье будет тепло! Подготовка к новому отопительному сезону в крае полным ходом идет во всех муниципалитетах. Этот вопрос сегодня на особом контроле властей. В Спасске-Дальнем ремонт коммуникаций и оборудования центральных котельных уже почти завершен. Причем готовят их специалисты с таким расчетом, чтобы они обеспечивали жителей Спасска не только теплом, но и чистой водой.
Александр Емашов, начальник самого крупного в Спасске-Дальнем энергообъекта знакомит нас с «фабрикой» тепла. Сейчас водогрейные котлы и паровые системы во всю готовят к отопительному сезону.
Александр Емашов, начальник котельной №8 г. Спасск-Дальний: «Котельная №8 — самая большая котельная в городе, отапливает три микрорайона...»
В самые минусовые температуры на это уходит до шести вагонов угля в сутки. Зато местным теплом и горячей водой пользуются более 5 тысяч человек. При этом горячая вода по качеству не уступает холодной. Жесткая Н2О со скважины доходит до совершенства после обработки и нескольких ступеней очистки. Ну а в летний период все 10 очистных фильтров тщательно промывают.
Наталья Ковар, лаборант химического анализа: «Снизу подается вода, вместе с пеной грязи выходит».
Летом здесь для всех дело найдется. Благо, что с мастерами полный порядок. В постоянном штате около 50 человек, а зимой и того больше. Так что ремонтные и профилактические работы близятся к завершению, а испытание всего оборудования запланировано на середину сентября.
Александр Емашов, начальник котельной №5 г. Спасск-Дальний: «Сейчас ведется ремонт всего вспомогательного оборудования, насосов, запорной арматуры, подогревателей сетевой воды и также отмывка фильтров от грязи...»
Котельная №5 исправно согревает дома крупного микрорайона в Спасске вот уже более полувека. Но местные энергетики шагают в ногу со временем, постепенно обновляя оборудование. В этом году здесь установили новый паровой котел. Его производительность — 25 тонн пара в час, а температура в самые холодные дни поднимается в паропроводе до 420 градусов.
Александр Кириченко, мастер котельной №5 г. Спасск-Дальний: «Многое от угля зависит. От сухого угля — больше отдача...»
Всего в Спасске-Дальнем горожан обеспечивает теплом семь котельных. Из них четыре работают на угле и три — на мазуте. И почти все они к зиме уже готовы.
Александр Емашов, начальник котельной №5 г. Спасск-Дальний: «Еще лучше планируем пройти следующую зиму!»
Спасск-Дальний — лишь один из 29-ти муниципалитетов края, где сейчас завершают подготовку к зиме на котельных. На то, чтобы край не просто вошел в зиму, но и прожил ее с комфортом из бюджета направлено почти 2 миллиарда рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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