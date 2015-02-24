Оползень сошел на трассу в центральном Приморье (фото)

Приморские дорожники ликвидировали обвал грунта в Чугуевском районе на автодороге недалеко от села Кокшаровка во вторник, 17 июля. На утро среды, 18 июля, дорога расчищена, затруднений проезда транспорта нет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Оползень скальника на проезжую часть произошел на автодороге Уборка–Самарка–Ариадное, на трассу сошел оползень – около 500 кубометров грунта. Проезд полностью не был перекрыт, движение осуществлялось по одной полосе.

На место немедленно выехала техника – бульдозер и экскаватор. Обвал был оперативно ликвидирован, поисково-спасательные работы не потребовались.

По словам спасателей, после прошедших накануне сильных дождей в центральной части Приморья паводковая ситуация в крае остается в норме. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. За сутки в регионе чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]