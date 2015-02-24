Новости Экономика Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:53
  0

Оползень сошел на трассу в центральном Приморье (фото)

Оползень сошел на трассу в центральном Приморье (фото)

Фото: Администрация ПК

Приморские дорожники ликвидировали обвал грунта в Чугуевском районе на автодороге недалеко от села Кокшаровка во вторник, 17 июля. На утро среды, 18 июля, дорога расчищена, затруднений проезда транспорта нет.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Оползень скальника на проезжую часть произошел на автодороге Уборка–Самарка–Ариадное, на трассу сошел оползень – около 500 кубометров грунта. Проезд полностью не был перекрыт, движение осуществлялось по одной полосе.

На место немедленно выехала техника – бульдозер и экскаватор. Обвал был оперативно ликвидирован, поисково-спасательные работы не потребовались.

По словам спасателей, после прошедших накануне сильных дождей в центральной части Приморья паводковая ситуация в крае остается в норме. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. За сутки в регионе чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря