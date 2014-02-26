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Во Владивостоке охранник супермаркета воровал сигареты у своего работодателя

Во Владивостоке охранник супермаркета воровал сигареты у своего работодателя

Фото: tumix.ru

Житель Владивостока признан виновным в крупной краже. Как установлено в судебном заседании, мужчина, будучи охранником в супермаркете, воровал продукцию со своего места работы.

Так, с августа по октябрь 2017 года, фигурант во время своего дежурства похищал из кассовых зон сигаретную продукцию. В общей сложности предприятию причинен ущерб на сумму свыше 400 тыс. рублей.

Факт крупной недостачи сигаретной продукции выявлен руководителем структурного подразделения службы контроля, что послужило поводом для обращения в правоохранительные органы.

Злоумышленник добровольно возместил порядка 160 тыс. рублей, в остальной части представителем потерпевшего заявлен гражданский иск.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное (с учетом признания вины и рассмотрения дела в особом порядке) 2 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд также удовлетворил заявленные истцом требования о возмещении причиненного ущерба.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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