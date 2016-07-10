Владивосток отрыл новый сезон ФНЛ. Буквально полчаса назад завершился матч, в котором наш «Луч» встретился с подмосковными «Химками». Как проходила игра на стадионе «Динамо»?

Чемпионату Футбольной национальной лиги, конечно же, не тягаться с прошедшем мундиалем. Но все же накал страстей здесь не меньше. Ведь любители футбола могут поболеть за команду родного города. Вот и владивостокцы пришли поддержать игроков «Луча».

И с первых же минут матча на стадионе «Динамо» разворачиваются настоящие баталии. «Луч» сдерживает атаку подмосковных «Химок». Гости явно приехали за победой. Но и «тигры» не намерены отсиживаться в обороне. Улучив удобный момент приморцы буквально штурмуют ворота соперника.

«Луч» с этого сезона выходит на поле без приставки «Энергия». «ДЭК» перестал быть титульным спонсором, и команда вернула свое историческое название.

Для «Луча» «Химки» соперник неудобный. История их противостояния насчитывает 15 лет. И за эти годы в официальных матчах команды встречались 17 раз. В девяти играх была зафиксирована ничья. Шесть раз побеждал подмосковный клуб. И всего две победы на счету владивостокских «тигров».

К сожалению, переломить печальную статистику «тиграм» не удается: на 70-й минуте приморцам забивают гол, счет встречи 1:0 в пользу «Химок».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]